لأول مرة منذ 20 عامًا.. انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7%

رئيس الوزراء: لولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية

كشفت الحكومة المصرية عن أن معدل الفقر في البلاد انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7% .

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019، إن هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".

وأضاف مدبولي بحسب الألمانية أنه رغم جاحئة كورونا لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.

وأشار إلى أن هناك معتقدًا خاطئًا يزيد معدلات الزيادة السكانية، وهو أن "الولد ييجي برزقه"، لافتًا إلى أن الإنجاب بدوت تخطيط مستقبلي يزيد نسب الفقر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى التعليم لأنه كلما ارتفع الوعي، انخفض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجعت مستويات الفقر.

وكشف عن أن الحكومة ماضية بدون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفًا: "حصلت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدًا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011، فحدث التضخم، والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج".



وأوضح أن هناك خطة متكاملة لاعتماد منظومة الري الحديث لتقليل هدر المياه وتبطين الترع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.