النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة منذ 20 عامًا.. انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7%

رئيس الوزراء: لولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية

كشفت الحكومة المصرية عن أن معدل الفقر في البلاد انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7% .
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019، إن هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".
وأضاف مدبولي بحسب الألمانية أنه رغم جاحئة كورونا لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.

وأشار إلى أن هناك معتقدًا خاطئًا يزيد معدلات الزيادة السكانية، وهو أن "الولد ييجي برزقه"، لافتًا إلى أن الإنجاب بدوت تخطيط مستقبلي يزيد نسب الفقر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى التعليم لأنه كلما ارتفع الوعي، انخفض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجعت مستويات الفقر.

وكشف عن أن الحكومة ماضية بدون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفًا: "حصلت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدًا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011، فحدث التضخم، والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج".


وأوضح أن هناك خطة متكاملة لاعتماد منظومة الري الحديث لتقليل هدر المياه وتبطين الترع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

مصر معدل الفقر

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
لأول مرة منذ 20 عامًا.. انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7%
سبق

كشفت الحكومة المصرية عن أن معدل الفقر في البلاد انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7% .
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019، إن هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".
وأضاف مدبولي بحسب الألمانية أنه رغم جاحئة كورونا لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.

وأشار إلى أن هناك معتقدًا خاطئًا يزيد معدلات الزيادة السكانية، وهو أن "الولد ييجي برزقه"، لافتًا إلى أن الإنجاب بدوت تخطيط مستقبلي يزيد نسب الفقر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى التعليم لأنه كلما ارتفع الوعي، انخفض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجعت مستويات الفقر.

وكشف عن أن الحكومة ماضية بدون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفًا: "حصلت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدًا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011، فحدث التضخم، والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج".


وأوضح أن هناك خطة متكاملة لاعتماد منظومة الري الحديث لتقليل هدر المياه وتبطين الترع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:10 PM

لأول مرة منذ 20 عامًا.. انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7%

رئيس الوزراء: لولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
372

كشفت الحكومة المصرية عن أن معدل الفقر في البلاد انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7% .
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019، إن هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".
وأضاف مدبولي بحسب الألمانية أنه رغم جاحئة كورونا لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.

وأشار إلى أن هناك معتقدًا خاطئًا يزيد معدلات الزيادة السكانية، وهو أن "الولد ييجي برزقه"، لافتًا إلى أن الإنجاب بدوت تخطيط مستقبلي يزيد نسب الفقر، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى التعليم لأنه كلما ارتفع الوعي، انخفض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجعت مستويات الفقر.

وكشف عن أن الحكومة ماضية بدون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفًا: "حصلت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدًا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011، فحدث التضخم، والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج".


وأوضح أن هناك خطة متكاملة لاعتماد منظومة الري الحديث لتقليل هدر المياه وتبطين الترع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,367
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,100
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة