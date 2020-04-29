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منشقٌّ عن نظام "بيونغ يانغ": الزعيم الكوري لا يقوى على السير

بعد تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته

كشف أحد المنشقّين عن النظام في كوريا الشمالية، أسبابًا جديدة تدعم فرضية غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن المشهد لأسباب قاهرة، بعد تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية أو حتى وفاته.

وقال المنشق عن النظام في كوريا الشمالية ثاي يونغ هو، لشبكة CNN الأمريكية: إن "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، وإن كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصًا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل إلا لوجود أسباب قاهرة".

وأضاف: أن "الأمر يشير إلى أن ألمًا جسديًّا أصاب الدكتاتور؛ مما جعله غير قادر على السير بمفرده".

ولم يظهر الزعيم الكوري الشمالي للعلن منذ منتصف الشهر الجاري، فيما تحدثت تقارير عدة عن تدهور في حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى احتمالية وفاته وتعيين خليفة له.

كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الرئيسية/ أخبار العالم

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منشقٌّ عن نظام "بيونغ يانغ": الزعيم الكوري لا يقوى على السير
سبق

كشف أحد المنشقّين عن النظام في كوريا الشمالية، أسبابًا جديدة تدعم فرضية غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن المشهد لأسباب قاهرة، بعد تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية أو حتى وفاته.

وقال المنشق عن النظام في كوريا الشمالية ثاي يونغ هو، لشبكة CNN الأمريكية: إن "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، وإن كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصًا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل إلا لوجود أسباب قاهرة".

وأضاف: أن "الأمر يشير إلى أن ألمًا جسديًّا أصاب الدكتاتور؛ مما جعله غير قادر على السير بمفرده".

ولم يظهر الزعيم الكوري الشمالي للعلن منذ منتصف الشهر الجاري، فيما تحدثت تقارير عدة عن تدهور في حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى احتمالية وفاته وتعيين خليفة له.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:50 PM

منشقٌّ عن نظام "بيونغ يانغ": الزعيم الكوري لا يقوى على السير

بعد تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف أحد المنشقّين عن النظام في كوريا الشمالية، أسبابًا جديدة تدعم فرضية غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن المشهد لأسباب قاهرة، بعد تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية أو حتى وفاته.

وقال المنشق عن النظام في كوريا الشمالية ثاي يونغ هو، لشبكة CNN الأمريكية: إن "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، وإن كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصًا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل إلا لوجود أسباب قاهرة".

وأضاف: أن "الأمر يشير إلى أن ألمًا جسديًّا أصاب الدكتاتور؛ مما جعله غير قادر على السير بمفرده".

ولم يظهر الزعيم الكوري الشمالي للعلن منذ منتصف الشهر الجاري، فيما تحدثت تقارير عدة عن تدهور في حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى احتمالية وفاته وتعيين خليفة له.

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