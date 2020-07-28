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الجوف.. سفلتة ٦٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء

الأمانة: ضِمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرقات

كشفت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، عن الانتهاء من إعادة سفلتة أكثر من ٢٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء، ضِمن خطة تستهدف سفلتة ٦٠ ألف متر مربع خلال الأسابيع القادمة، ضمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمشاريع أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذه الطرق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. سفلتة ٦٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء
سبق

كشفت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، عن الانتهاء من إعادة سفلتة أكثر من ٢٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء، ضِمن خطة تستهدف سفلتة ٦٠ ألف متر مربع خلال الأسابيع القادمة، ضمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمشاريع أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذه الطرق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
01:54 PM

الجوف.. سفلتة ٦٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء

الأمانة: ضِمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرقات

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مهنا التميمي - الجوف
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كشفت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، عن الانتهاء من إعادة سفلتة أكثر من ٢٠ ألف متر مربع في عدد من الطرق والأحياء، ضِمن خطة تستهدف سفلتة ٦٠ ألف متر مربع خلال الأسابيع القادمة، ضمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمشاريع أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذه الطرق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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