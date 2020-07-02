متحدث "الصحة": المملكة ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا

"العبد العالي" شدد على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً ومراعاة المساحة

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إن نسبة التعافي في المملكة من فيروس كورونا متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.



وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا: من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة.



وقال "العبد العالي": من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).