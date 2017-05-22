حصل صالح بن فرج البجالي أحد منسوبي تعليم الليث على الدرجة العلمية "الماجستير" في المناهج وطرق تدريس العلوم، من جامعة الملك خالد بأبها.
" البجالي " يحصد الماجستير في المناهج
حصل صالح بن فرج البجالي أحد منسوبي تعليم الليث على الدرجة العلمية "الماجستير" في المناهج وطرق تدريس العلوم، من جامعة الملك خالد بأبها.
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" البجالي " يحصد الماجستير في المناهجصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
11:19 PM
" البجالي " يحصد الماجستير في المناهج
حصل صالح بن فرج البجالي أحد منسوبي تعليم الليث على الدرجة العلمية "الماجستير" في المناهج وطرق تدريس العلوم، من جامعة الملك خالد بأبها.
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