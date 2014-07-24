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طبيبة قلب تنصح بعدة طرق لخفض ضغط الدم "بدون دواء"

مع اتباع أسلوب الحياة الصحي القائم على التغذية السليمة

اتباع أسلوب الحياة الصحي القائم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء لمواجهة التوتر النفسي؛ يعتبر الأسلوب الأمثل في محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وترى ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت بويارينوفا إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط الدم هو الوزن الزائد، مذكرة أن البدانة تسفر عن تغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وإضافة إلى ذلك يؤثر الوزن الزائد سلبًا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وأكدت أنه لتخفيض الوزن من الضروري تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء في الجسم. وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة بالمبالغة في تناول الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ودققت أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

ودعت إلى تقليل تناول الملح "لا أكثر من 5 غرامات يوميًّا"، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل.

وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

وذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، موضحة أنه "بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيًّا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية؛ ولذلك أوصت من يشرب القهوة دائمًا بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلًا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضًا إلى أهمية النوم الصحي "8 ساعات على الأقل"، حاثّة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

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طبيبة قلب تنصح بعدة طرق لخفض ضغط الدم "بدون دواء"
سبق

اتباع أسلوب الحياة الصحي القائم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء لمواجهة التوتر النفسي؛ يعتبر الأسلوب الأمثل في محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وترى ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت بويارينوفا إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط الدم هو الوزن الزائد، مذكرة أن البدانة تسفر عن تغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وإضافة إلى ذلك يؤثر الوزن الزائد سلبًا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وأكدت أنه لتخفيض الوزن من الضروري تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء في الجسم. وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة بالمبالغة في تناول الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ودققت أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

ودعت إلى تقليل تناول الملح "لا أكثر من 5 غرامات يوميًّا"، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل.

وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

وذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، موضحة أنه "بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيًّا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية؛ ولذلك أوصت من يشرب القهوة دائمًا بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلًا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضًا إلى أهمية النوم الصحي "8 ساعات على الأقل"، حاثّة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
01:29 PM

طبيبة قلب تنصح بعدة طرق لخفض ضغط الدم "بدون دواء"

مع اتباع أسلوب الحياة الصحي القائم على التغذية السليمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتباع أسلوب الحياة الصحي القائم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء لمواجهة التوتر النفسي؛ يعتبر الأسلوب الأمثل في محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وترى ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت بويارينوفا إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط الدم هو الوزن الزائد، مذكرة أن البدانة تسفر عن تغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وإضافة إلى ذلك يؤثر الوزن الزائد سلبًا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وأكدت أنه لتخفيض الوزن من الضروري تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء في الجسم. وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة بالمبالغة في تناول الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ودققت أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

ودعت إلى تقليل تناول الملح "لا أكثر من 5 غرامات يوميًّا"، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل.

وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

وذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، موضحة أنه "بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيًّا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية؛ ولذلك أوصت من يشرب القهوة دائمًا بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلًا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضًا إلى أهمية النوم الصحي "8 ساعات على الأقل"، حاثّة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

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