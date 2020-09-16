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مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين

مخالفات تمثلت في عدم لبس الكمامة أو وجود قائمة بالأسعار

نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة على صالونات الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صالونات، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها، مبيناً أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، و استخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

ودعا المهندس الحربي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

أمانة العاصمة المقدّسة صالونات الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة على صالونات الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صالونات، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها، مبيناً أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، و استخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

ودعا المهندس الحربي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:20 PM

مكة .. جولة لبلدية الشوقية تغلق 7 صالونات حلاقة وتغرّم 32 آخرين

مخالفات تمثلت في عدم لبس الكمامة أو وجود قائمة بالأسعار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة على صالونات الحلاقة ضمن نطاق البلدية؛ في إطار جهود البلدية لمتابعة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 7 صالونات، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها، مبيناً أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، و استخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

ودعا المهندس الحربي؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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