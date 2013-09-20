النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو "العربي الوطني" يبادرون إلى توزيع المعينات والأجهزة الطبية على مرضى الزهايمر

تزامناً مع الشهر العالمي للزهايمر بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للمرضى

نظّم البنك العربي الوطني -بالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر- زيارة ميدانية لمجموعة من مرضى الزهايمر في منازلهم، قام خلالها عدد من موظفي وموظفات البنك بتوزيع عدد من الأجهزة والمعينات الطبية والهدايا التذكارية على المرضى وذويهم، لدعمهم وتمكينهم من امتلاك الأدوات والإمكانات اللازمة للمساهمة في تدبير أمورهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المرضية.

جاء ذلك عبر مبادرة نفّذها البنك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وبالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وفي سياق سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبناها البنك العربي الوطني لخدمة مجتمعه.

وقام الوفد على هامش المبادرة بزيارة إلى مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، حيث اطلع أعضاء الوفد على عرض توضيحي عن برامج الجمعية والبرامج التي تتبنّاها لدعم ورعاية مرضى الزهايمر، والأسر التي تعنى بتقديم وتلبية احتياجاتهم من الوسائل المساعدة والأجهزة والمستلزمات الطبية.

ثم قام الوفد بعد ذلك، بتوزيع المعينات الطبية على الأسر المستهدفة في منازلها، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع ذويهم الذين عبّروا عن امتنانهم للبنك على هذه اللفتة الإنسانية.

وأعربت رنا المرعي؛ مديرة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، نيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها، عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه البنك العربي الوطني لمصلحة برامج الجمعية، ومساهمته الفاعلة في تنفيذ أجندتها الموجهة لدعم ورعاية مرضى الزهايمر في المجتمع، مشيدين بالأثر الإيجابي الذي ساهمت فيه هذه المبادرة وتحديداً فيما يخص المشاركة المجتمعية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على تقديم ما يلزم لرعاية فئة غالية على القلوب، وبما يتيح توفير الإمكانات والمعينات اللازمة التي تدعم حالتهم الصحية وتوفر لهم البيئة العلاجية الملائمة، كما أنها تندرج ضمن سلسلة مبادرات البنك الخيرية الموجهة للوفاء بواجبه تجاه المجتمع وأبنائه.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر تعنى بدعم ومساندة أكثر من 550 أسرة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منسوبو "العربي الوطني" يبادرون إلى توزيع المعينات والأجهزة الطبية على مرضى الزهايمر
سبق

نظّم البنك العربي الوطني -بالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر- زيارة ميدانية لمجموعة من مرضى الزهايمر في منازلهم، قام خلالها عدد من موظفي وموظفات البنك بتوزيع عدد من الأجهزة والمعينات الطبية والهدايا التذكارية على المرضى وذويهم، لدعمهم وتمكينهم من امتلاك الأدوات والإمكانات اللازمة للمساهمة في تدبير أمورهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المرضية.

جاء ذلك عبر مبادرة نفّذها البنك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وبالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وفي سياق سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبناها البنك العربي الوطني لخدمة مجتمعه.

وقام الوفد على هامش المبادرة بزيارة إلى مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، حيث اطلع أعضاء الوفد على عرض توضيحي عن برامج الجمعية والبرامج التي تتبنّاها لدعم ورعاية مرضى الزهايمر، والأسر التي تعنى بتقديم وتلبية احتياجاتهم من الوسائل المساعدة والأجهزة والمستلزمات الطبية.

ثم قام الوفد بعد ذلك، بتوزيع المعينات الطبية على الأسر المستهدفة في منازلها، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع ذويهم الذين عبّروا عن امتنانهم للبنك على هذه اللفتة الإنسانية.

وأعربت رنا المرعي؛ مديرة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، نيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها، عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه البنك العربي الوطني لمصلحة برامج الجمعية، ومساهمته الفاعلة في تنفيذ أجندتها الموجهة لدعم ورعاية مرضى الزهايمر في المجتمع، مشيدين بالأثر الإيجابي الذي ساهمت فيه هذه المبادرة وتحديداً فيما يخص المشاركة المجتمعية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على تقديم ما يلزم لرعاية فئة غالية على القلوب، وبما يتيح توفير الإمكانات والمعينات اللازمة التي تدعم حالتهم الصحية وتوفر لهم البيئة العلاجية الملائمة، كما أنها تندرج ضمن سلسلة مبادرات البنك الخيرية الموجهة للوفاء بواجبه تجاه المجتمع وأبنائه.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر تعنى بدعم ومساندة أكثر من 550 أسرة في المملكة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:42 PM

منسوبو "العربي الوطني" يبادرون إلى توزيع المعينات والأجهزة الطبية على مرضى الزهايمر

تزامناً مع الشهر العالمي للزهايمر بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للمرضى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
660

نظّم البنك العربي الوطني -بالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر- زيارة ميدانية لمجموعة من مرضى الزهايمر في منازلهم، قام خلالها عدد من موظفي وموظفات البنك بتوزيع عدد من الأجهزة والمعينات الطبية والهدايا التذكارية على المرضى وذويهم، لدعمهم وتمكينهم من امتلاك الأدوات والإمكانات اللازمة للمساهمة في تدبير أمورهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المرضية.

جاء ذلك عبر مبادرة نفّذها البنك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وبالتزامن مع الشهر العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وفي سياق سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبناها البنك العربي الوطني لخدمة مجتمعه.

وقام الوفد على هامش المبادرة بزيارة إلى مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، حيث اطلع أعضاء الوفد على عرض توضيحي عن برامج الجمعية والبرامج التي تتبنّاها لدعم ورعاية مرضى الزهايمر، والأسر التي تعنى بتقديم وتلبية احتياجاتهم من الوسائل المساعدة والأجهزة والمستلزمات الطبية.

ثم قام الوفد بعد ذلك، بتوزيع المعينات الطبية على الأسر المستهدفة في منازلها، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع ذويهم الذين عبّروا عن امتنانهم للبنك على هذه اللفتة الإنسانية.

وأعربت رنا المرعي؛ مديرة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، نيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها، عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه البنك العربي الوطني لمصلحة برامج الجمعية، ومساهمته الفاعلة في تنفيذ أجندتها الموجهة لدعم ورعاية مرضى الزهايمر في المجتمع، مشيدين بالأثر الإيجابي الذي ساهمت فيه هذه المبادرة وتحديداً فيما يخص المشاركة المجتمعية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على تقديم ما يلزم لرعاية فئة غالية على القلوب، وبما يتيح توفير الإمكانات والمعينات اللازمة التي تدعم حالتهم الصحية وتوفر لهم البيئة العلاجية الملائمة، كما أنها تندرج ضمن سلسلة مبادرات البنك الخيرية الموجهة للوفاء بواجبه تجاه المجتمع وأبنائه.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر تعنى بدعم ومساندة أكثر من 550 أسرة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة