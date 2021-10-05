النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. 1308 إصابات جديدة بباكستان و1575 بكوريا الجنوبية و771 بمصر و17 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و54 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1252656، منها 45826 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 27947 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1178883 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و11 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 321 ألفًا و352 إصابة؛ فيما ارتفعت حصيلة الوفاة إلى 2524.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 33 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بكورونا بلغ 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 96284؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. 1308 إصابات جديدة بباكستان و1575 بكوريا الجنوبية و771 بمصر و17 بالصين
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و54 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1252656، منها 45826 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 27947 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1178883 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و11 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 321 ألفًا و352 إصابة؛ فيما ارتفعت حصيلة الوفاة إلى 2524.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 33 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بكورونا بلغ 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 96284؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:20 AM

كورونا.. 1308 إصابات جديدة بباكستان و1575 بكوريا الجنوبية و771 بمصر و17 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
85

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و54 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1252656، منها 45826 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 27947 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1178883 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و11 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 321 ألفًا و352 إصابة؛ فيما ارتفعت حصيلة الوفاة إلى 2524.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 33 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بكورونا بلغ 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 96284؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة