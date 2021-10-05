كورونا.. 1308 إصابات جديدة بباكستان و1575 بكوريا الجنوبية و771 بمصر و17 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و54 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1252656، منها 45826 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 27947 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1178883 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و11 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 321 ألفًا و352 إصابة؛ فيما ارتفعت حصيلة الوفاة إلى 2524.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 33 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بكورونا بلغ 307569 من ضمنهم 259647 حالة تم شفاؤها، و17469 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 96284؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.