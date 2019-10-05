"المسلمي" مديرًا للقطاع الصحي بالجموم

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد المسلمي مديرًا للقطاع الصحي بالجموم ولمدة عام.

وأعرب " المسلمي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة، سائلاً المولى القدير العون والتوفيق.