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"هيئتكم معكم".. التخصصات الصحية تدعم متدربيها بحزمة قرارات وإجراءات

قالت: لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، حزمة من القرارات والإجراءات ضمن مبادرة "هيئتكم معكم" موجهة إلى جميع متدربي شهادة الاختصاص السعودية، والزمالات والدبلومات لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد بن سعد القثامي، أن الهيئة اتخذت أربعة قرارات رئيسة تتعلق بالاختبارات، وهي تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر، وعقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر، وعدم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.

وقررت الهيئة بهدف التسهيل على المتدربين، إعفاء المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي للعام التدريبي الجاري، وتحويل اختبار الترقية ليصبح جزءاً من التقويم المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى عليه نجاح أو رسوب وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها اختبار ترقية على أن تعقد في الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر، وإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام المقبل لمن لم تُتح لهم فرصة أخذ أجزاء من إجازتهم السنوية استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، وكذلك عدم احتساب إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتدرك ما يبذلونه من جهود في رحلتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها، ومن منطلق ذلك أطلقت مبادرتها "هيئتكم معكم" التي تستهدف دعم المتدربين ومساندتهم، منوهاً إلى تكاتف وتكامل أدوار مجالس ولجان الهيئة العلمية والإشرافية والتنفيذية والعمل على دعم المتدربين بما لا يؤثر في جودة التدريب ومخرجات البرامج التدريبية.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئتكم معكم".. التخصصات الصحية تدعم متدربيها بحزمة قرارات وإجراءات
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، حزمة من القرارات والإجراءات ضمن مبادرة "هيئتكم معكم" موجهة إلى جميع متدربي شهادة الاختصاص السعودية، والزمالات والدبلومات لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد بن سعد القثامي، أن الهيئة اتخذت أربعة قرارات رئيسة تتعلق بالاختبارات، وهي تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر، وعقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر، وعدم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.

وقررت الهيئة بهدف التسهيل على المتدربين، إعفاء المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي للعام التدريبي الجاري، وتحويل اختبار الترقية ليصبح جزءاً من التقويم المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى عليه نجاح أو رسوب وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها اختبار ترقية على أن تعقد في الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر، وإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام المقبل لمن لم تُتح لهم فرصة أخذ أجزاء من إجازتهم السنوية استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، وكذلك عدم احتساب إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتدرك ما يبذلونه من جهود في رحلتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها، ومن منطلق ذلك أطلقت مبادرتها "هيئتكم معكم" التي تستهدف دعم المتدربين ومساندتهم، منوهاً إلى تكاتف وتكامل أدوار مجالس ولجان الهيئة العلمية والإشرافية والتنفيذية والعمل على دعم المتدربين بما لا يؤثر في جودة التدريب ومخرجات البرامج التدريبية.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
11:55 AM

"هيئتكم معكم".. التخصصات الصحية تدعم متدربيها بحزمة قرارات وإجراءات

قالت: لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، حزمة من القرارات والإجراءات ضمن مبادرة "هيئتكم معكم" موجهة إلى جميع متدربي شهادة الاختصاص السعودية، والزمالات والدبلومات لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد بن سعد القثامي، أن الهيئة اتخذت أربعة قرارات رئيسة تتعلق بالاختبارات، وهي تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر، وعقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر، وعدم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.

وقررت الهيئة بهدف التسهيل على المتدربين، إعفاء المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي للعام التدريبي الجاري، وتحويل اختبار الترقية ليصبح جزءاً من التقويم المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى عليه نجاح أو رسوب وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها اختبار ترقية على أن تعقد في الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر، وإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام المقبل لمن لم تُتح لهم فرصة أخذ أجزاء من إجازتهم السنوية استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، وكذلك عدم احتساب إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وتدرك ما يبذلونه من جهود في رحلتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها، ومن منطلق ذلك أطلقت مبادرتها "هيئتكم معكم" التي تستهدف دعم المتدربين ومساندتهم، منوهاً إلى تكاتف وتكامل أدوار مجالس ولجان الهيئة العلمية والإشرافية والتنفيذية والعمل على دعم المتدربين بما لا يؤثر في جودة التدريب ومخرجات البرامج التدريبية.

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