قلّد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي؛ الرائد علي بن سعيد عسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته لرتبة "مقدم".
يُذكر أن المقدم "عسيري" من الكفاءات العسكرية بحرس الحدود.
"عسيري" إلى رتبة "مقدم" بـ"حرس حدود جازان"
قلّد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي؛ الرائد علي بن سعيد عسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته لرتبة "مقدم".
يُذكر أن المقدم "عسيري" من الكفاءات العسكرية بحرس الحدود.
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"عسيري" إلى رتبة "مقدم" بـ"حرس حدود جازان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30
قلّد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي؛ الرائد علي بن سعيد عسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته لرتبة "مقدم".
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:47 PM
"عسيري" إلى رتبة "مقدم" بـ"حرس حدود جازان"
قلّد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي؛ الرائد علي بن سعيد عسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم بترقيته لرتبة "مقدم".
يُذكر أن المقدم "عسيري" من الكفاءات العسكرية بحرس الحدود.
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