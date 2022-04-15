النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يحقق طلب المبتعثين منذ عشر سنوات.. ويعادل شهاداتهم في سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أشهر

منذ أكثر من عشر سنوات والطلبة المبتعثون في برنامج خادم الحرمين الشريفين يعانون من تأخر الموافقة على معادلة شهاداتهم، رغم ابتعاثهم لجامعات معترف بها، وتحمّل الدولة لأعبائهم المالية، مما تسبب بالضرر الكبير في فرصهم الوظيفية وترقياتهم العلمية، أو التقديم لاستكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث لا يستطيع المبتعث من الاستفادة من شهادته ما لم يتم معادلتها نظاماً.
ومنذ بداية تسلّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادة العمل في الوزارة قبل أكثر من عام؛ كان هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة، حيث قرر معاليه تشكيل لجنة في الوزارة بمشاركة عدد من المختصين لدراسة اللائحة وتعديل موادها، بما يحقق مصلحة المبتعث، وهدف الدولة من استثمار إمكانات أبنائها في مواقع العمل المختلفة، وبالفعل استطاع وزير التعليم أن يغيّر من اللائحة رغم محاولة البعض التمسك بمنهجية العمل القديمة، إلاّ أنه أصرّ على أن الجميع مستأمن لخدمة الطالب، وتلبية احتياجاته، ولا يوجد ما هو أهم من خدمة أبناء الوطن في رحلتهم العلمية التي أثبتوا أنهم خير سفراء لوطنهم وقيادته.
ونجح وزير التعليم في تقليص إجراء معادلة الشهادة الجامعية للمبتعثين من ثلاثة أشهر وأكثر لتكون خلال سبعة أيام عمل، وفق نظام آلي من حوكمة الإجراءات، وسرعة التطبيق، فضلاً عن مرونة اللائحة في استيعاب كافة التغيرات التي طرأت على منظومة التعليم العالي في العالم، بما فيها التعليم عن بُعد، كذلك توسيع مشاركة عضوية لجنة المعادلات لتضم جهات أخرى ذات علاقة، ومختصين على مستوى من التجربة التنظيمية والقانونية.
وزير التعليم يثبت في قراراته أنه يقود مشروع تطوير التعليم في المملكة وفق رؤية عميقة تقوم على أسس ثابتة من حوكمة العمل، وتجويد مخرجاته، وتحديث أنظمته، والقدرة على المنافسة العالمية، حيث جعل الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن أي جهد يبذل لغير ذلك لا قيمة له، وفعلاً يمضي د.آل الشيخ في مشروع التطوير رغم التحديات، ولن تنتهي القصة هنا، فالاهتمام والعناية بالطالب قصة لن تنتهي في وزارة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يحقق طلب المبتعثين منذ عشر سنوات.. ويعادل شهاداتهم في سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أشهر
سبق

منذ أكثر من عشر سنوات والطلبة المبتعثون في برنامج خادم الحرمين الشريفين يعانون من تأخر الموافقة على معادلة شهاداتهم، رغم ابتعاثهم لجامعات معترف بها، وتحمّل الدولة لأعبائهم المالية، مما تسبب بالضرر الكبير في فرصهم الوظيفية وترقياتهم العلمية، أو التقديم لاستكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث لا يستطيع المبتعث من الاستفادة من شهادته ما لم يتم معادلتها نظاماً.
ومنذ بداية تسلّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادة العمل في الوزارة قبل أكثر من عام؛ كان هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة، حيث قرر معاليه تشكيل لجنة في الوزارة بمشاركة عدد من المختصين لدراسة اللائحة وتعديل موادها، بما يحقق مصلحة المبتعث، وهدف الدولة من استثمار إمكانات أبنائها في مواقع العمل المختلفة، وبالفعل استطاع وزير التعليم أن يغيّر من اللائحة رغم محاولة البعض التمسك بمنهجية العمل القديمة، إلاّ أنه أصرّ على أن الجميع مستأمن لخدمة الطالب، وتلبية احتياجاته، ولا يوجد ما هو أهم من خدمة أبناء الوطن في رحلتهم العلمية التي أثبتوا أنهم خير سفراء لوطنهم وقيادته.
ونجح وزير التعليم في تقليص إجراء معادلة الشهادة الجامعية للمبتعثين من ثلاثة أشهر وأكثر لتكون خلال سبعة أيام عمل، وفق نظام آلي من حوكمة الإجراءات، وسرعة التطبيق، فضلاً عن مرونة اللائحة في استيعاب كافة التغيرات التي طرأت على منظومة التعليم العالي في العالم، بما فيها التعليم عن بُعد، كذلك توسيع مشاركة عضوية لجنة المعادلات لتضم جهات أخرى ذات علاقة، ومختصين على مستوى من التجربة التنظيمية والقانونية.
وزير التعليم يثبت في قراراته أنه يقود مشروع تطوير التعليم في المملكة وفق رؤية عميقة تقوم على أسس ثابتة من حوكمة العمل، وتجويد مخرجاته، وتحديث أنظمته، والقدرة على المنافسة العالمية، حيث جعل الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن أي جهد يبذل لغير ذلك لا قيمة له، وفعلاً يمضي د.آل الشيخ في مشروع التطوير رغم التحديات، ولن تنتهي القصة هنا، فالاهتمام والعناية بالطالب قصة لن تنتهي في وزارة التعليم.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:20 AM

وزير التعليم يحقق طلب المبتعثين منذ عشر سنوات.. ويعادل شهاداتهم في سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,293

منذ أكثر من عشر سنوات والطلبة المبتعثون في برنامج خادم الحرمين الشريفين يعانون من تأخر الموافقة على معادلة شهاداتهم، رغم ابتعاثهم لجامعات معترف بها، وتحمّل الدولة لأعبائهم المالية، مما تسبب بالضرر الكبير في فرصهم الوظيفية وترقياتهم العلمية، أو التقديم لاستكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث لا يستطيع المبتعث من الاستفادة من شهادته ما لم يتم معادلتها نظاماً.
ومنذ بداية تسلّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادة العمل في الوزارة قبل أكثر من عام؛ كان هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة، حيث قرر معاليه تشكيل لجنة في الوزارة بمشاركة عدد من المختصين لدراسة اللائحة وتعديل موادها، بما يحقق مصلحة المبتعث، وهدف الدولة من استثمار إمكانات أبنائها في مواقع العمل المختلفة، وبالفعل استطاع وزير التعليم أن يغيّر من اللائحة رغم محاولة البعض التمسك بمنهجية العمل القديمة، إلاّ أنه أصرّ على أن الجميع مستأمن لخدمة الطالب، وتلبية احتياجاته، ولا يوجد ما هو أهم من خدمة أبناء الوطن في رحلتهم العلمية التي أثبتوا أنهم خير سفراء لوطنهم وقيادته.
ونجح وزير التعليم في تقليص إجراء معادلة الشهادة الجامعية للمبتعثين من ثلاثة أشهر وأكثر لتكون خلال سبعة أيام عمل، وفق نظام آلي من حوكمة الإجراءات، وسرعة التطبيق، فضلاً عن مرونة اللائحة في استيعاب كافة التغيرات التي طرأت على منظومة التعليم العالي في العالم، بما فيها التعليم عن بُعد، كذلك توسيع مشاركة عضوية لجنة المعادلات لتضم جهات أخرى ذات علاقة، ومختصين على مستوى من التجربة التنظيمية والقانونية.
وزير التعليم يثبت في قراراته أنه يقود مشروع تطوير التعليم في المملكة وفق رؤية عميقة تقوم على أسس ثابتة من حوكمة العمل، وتجويد مخرجاته، وتحديث أنظمته، والقدرة على المنافسة العالمية، حيث جعل الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن أي جهد يبذل لغير ذلك لا قيمة له، وفعلاً يمضي د.آل الشيخ في مشروع التطوير رغم التحديات، ولن تنتهي القصة هنا، فالاهتمام والعناية بالطالب قصة لن تنتهي في وزارة التعليم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,273

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة