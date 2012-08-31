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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميعَ المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميعَ المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:30 PM

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميعَ المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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