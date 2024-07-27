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"سليماني" يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى

متزوج ولديه ابنتان.. وتكالبت عليه الديون بسبب عدم قدرته على العمل

ناشد المواطن "متعب بن عبدالقادر سليماني" البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مكة المكرمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسببت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وفي التفاصيل، روى "سليماني" قصته ومعاناته لـ "سبق" قائلاً :" أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض وهي: ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي.

وأضاف: تكالبت علي الديون بسبب عدم قدرتي على العمل، ومتزوج ولدي ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضي حال دون أن أرعاهما حق رعايتهما، وأملي في الله ثم في المسؤولين بأن أجد العلاج لحالتي التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.

وناشد "سليماني" الذي يسكن في حي النزهة بمكة المكرمة، المسؤولين في وزارة الصحة بنقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات أو المراكز المتخصصة لعلاج مثل حالته، وإعادة حياته الطبيعية، خاصةً مع مرض السمنة التي يعاني منها وتسببت له في عدة أمراض.

وتحتفظ "سبق" بكافة المستندات والتقارير الطبية التي تثبت إصابته بعدة أمراض أبرزها السمنة وضغط الدم وتضخم في عضلات القلب وإنزلاق غضروفي، إلى جانب معاناته مع آلام المفاصل، مع التوصية الطبية بحاجته للعلاج.

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"سليماني" يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى
سبق

ناشد المواطن "متعب بن عبدالقادر سليماني" البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مكة المكرمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسببت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وفي التفاصيل، روى "سليماني" قصته ومعاناته لـ "سبق" قائلاً :" أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض وهي: ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي.

وأضاف: تكالبت علي الديون بسبب عدم قدرتي على العمل، ومتزوج ولدي ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضي حال دون أن أرعاهما حق رعايتهما، وأملي في الله ثم في المسؤولين بأن أجد العلاج لحالتي التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.

وناشد "سليماني" الذي يسكن في حي النزهة بمكة المكرمة، المسؤولين في وزارة الصحة بنقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات أو المراكز المتخصصة لعلاج مثل حالته، وإعادة حياته الطبيعية، خاصةً مع مرض السمنة التي يعاني منها وتسببت له في عدة أمراض.

وتحتفظ "سبق" بكافة المستندات والتقارير الطبية التي تثبت إصابته بعدة أمراض أبرزها السمنة وضغط الدم وتضخم في عضلات القلب وإنزلاق غضروفي، إلى جانب معاناته مع آلام المفاصل، مع التوصية الطبية بحاجته للعلاج.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
09:45 PM

"سليماني" يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى

متزوج ولديه ابنتان.. وتكالبت عليه الديون بسبب عدم قدرته على العمل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,921

ناشد المواطن "متعب بن عبدالقادر سليماني" البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مكة المكرمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسببت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وفي التفاصيل، روى "سليماني" قصته ومعاناته لـ "سبق" قائلاً :" أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض وهي: ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي.

وأضاف: تكالبت علي الديون بسبب عدم قدرتي على العمل، ومتزوج ولدي ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضي حال دون أن أرعاهما حق رعايتهما، وأملي في الله ثم في المسؤولين بأن أجد العلاج لحالتي التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.

وناشد "سليماني" الذي يسكن في حي النزهة بمكة المكرمة، المسؤولين في وزارة الصحة بنقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات أو المراكز المتخصصة لعلاج مثل حالته، وإعادة حياته الطبيعية، خاصةً مع مرض السمنة التي يعاني منها وتسببت له في عدة أمراض.

وتحتفظ "سبق" بكافة المستندات والتقارير الطبية التي تثبت إصابته بعدة أمراض أبرزها السمنة وضغط الدم وتضخم في عضلات القلب وإنزلاق غضروفي، إلى جانب معاناته مع آلام المفاصل، مع التوصية الطبية بحاجته للعلاج.

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