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ضبط 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

خلال حملة نفّذتها اللجنة الأمنية بالإمارة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلةً بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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ضبط 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلةً بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
02:35 PM

ضبط 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

خلال حملة نفّذتها اللجنة الأمنية بالإمارة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,022

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلةً بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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