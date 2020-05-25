مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.

من جانب آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, حيث راجع العيادات خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 2,072 مستفيداً، وعيادة التحصين 7 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 288 فرداً، وعيادة الولادة 12 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 605 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 240 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,227 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,280 فردًا، واستقبل قسم التنويم 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,037 شخصًا، وعيادة نقل الدم 15 مريضًا.