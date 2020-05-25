النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.
وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
من جانب آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, حيث راجع العيادات خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 2,072 مستفيداً، وعيادة التحصين 7 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 288 فرداً، وعيادة الولادة 12 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 605 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 240 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,227 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,280 فردًا، واستقبل قسم التنويم 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,037 شخصًا، وعيادة نقل الدم 15 مريضًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.
وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
من جانب آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, حيث راجع العيادات خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 2,072 مستفيداً، وعيادة التحصين 7 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 288 فرداً، وعيادة الولادة 12 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 605 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 240 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,227 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,280 فردًا، واستقبل قسم التنويم 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,037 شخصًا، وعيادة نقل الدم 15 مريضًا.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
03:45 PM

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
598

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.
وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
من جانب آخر، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, حيث راجع العيادات خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 2,072 مستفيداً، وعيادة التحصين 7 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 288 فرداً، وعيادة الولادة 12 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 605 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 240 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,227 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,280 فردًا، واستقبل قسم التنويم 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,037 شخصًا، وعيادة نقل الدم 15 مريضًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,505
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,746
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,804
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,582

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة