المملكة تتخطى الـ150 ألف متعافٍ من "كورونا"

بعد تسجيل 5205 حالات شفاء جديدة اليوم

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ 150 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 154839 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5205 حالات تعافٍ جديدة.