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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

نائب وزير الحج لـ"سبق": 980 معتمراً عادوا إلى بلدانهم خلال 10 أيام

"مشاط": جميع المعتمرين الموجودين في مكة والمدينة يحظون بخدمة فائقة

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، لـ"سبق" أن عدد المعتمرين الذين استفادوا من قرار إعفائهم من القيود وإجراءات السفر، وممن علِقوا بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية، 980 معتمراً من عدة جنسيات، جميعهم غادروا إلى بلدانهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد "مشاط" أن جميع المعتمرين الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا العام 1441ه جميعهم بضيافة وزارة الحج، حيث تقوم الوزارة بخدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم مهما كانت سواءً كانت صحية أو غذائية بالمشاركة مع عدة جهات أهمها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن "الـ1250 معتمراً لهذا العام 1441ه تعلّقت رحلاتهم ولم يستطيعوا المغادرة؛ بسبب إغلاق الأجواء وإلغاء رحلاتهم بسبب فيروس "كورونا"، وفي طور إنهاء إجراءات عودتهم إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات".

ولفت إلى أن قرابة 980 معتمراً من جنسيات مختلفة لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم؛ بسبب إلغاء الرحلات الجوية إلى جانب انتهاء تأشيراتهم؛ قد غادروا خلال الأسبوعين الماضيين إلى بلدانهم، بعد أن استفادوا من قرار إعفائهم من القيود المتعلقة بإجراءات السفر والعودة إلى بلدانهم.

وزارة الحج والعمرة نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الحج لـ"سبق": 980 معتمراً عادوا إلى بلدانهم خلال 10 أيام
سبق

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، لـ"سبق" أن عدد المعتمرين الذين استفادوا من قرار إعفائهم من القيود وإجراءات السفر، وممن علِقوا بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية، 980 معتمراً من عدة جنسيات، جميعهم غادروا إلى بلدانهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد "مشاط" أن جميع المعتمرين الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا العام 1441ه جميعهم بضيافة وزارة الحج، حيث تقوم الوزارة بخدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم مهما كانت سواءً كانت صحية أو غذائية بالمشاركة مع عدة جهات أهمها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن "الـ1250 معتمراً لهذا العام 1441ه تعلّقت رحلاتهم ولم يستطيعوا المغادرة؛ بسبب إغلاق الأجواء وإلغاء رحلاتهم بسبب فيروس "كورونا"، وفي طور إنهاء إجراءات عودتهم إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات".

ولفت إلى أن قرابة 980 معتمراً من جنسيات مختلفة لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم؛ بسبب إلغاء الرحلات الجوية إلى جانب انتهاء تأشيراتهم؛ قد غادروا خلال الأسبوعين الماضيين إلى بلدانهم، بعد أن استفادوا من قرار إعفائهم من القيود المتعلقة بإجراءات السفر والعودة إلى بلدانهم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:18 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:27 PM

نائب وزير الحج لـ"سبق": 980 معتمراً عادوا إلى بلدانهم خلال 10 أيام

"مشاط": جميع المعتمرين الموجودين في مكة والمدينة يحظون بخدمة فائقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، لـ"سبق" أن عدد المعتمرين الذين استفادوا من قرار إعفائهم من القيود وإجراءات السفر، وممن علِقوا بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية، 980 معتمراً من عدة جنسيات، جميعهم غادروا إلى بلدانهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد "مشاط" أن جميع المعتمرين الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا العام 1441ه جميعهم بضيافة وزارة الحج، حيث تقوم الوزارة بخدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم مهما كانت سواءً كانت صحية أو غذائية بالمشاركة مع عدة جهات أهمها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن "الـ1250 معتمراً لهذا العام 1441ه تعلّقت رحلاتهم ولم يستطيعوا المغادرة؛ بسبب إغلاق الأجواء وإلغاء رحلاتهم بسبب فيروس "كورونا"، وفي طور إنهاء إجراءات عودتهم إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات".

ولفت إلى أن قرابة 980 معتمراً من جنسيات مختلفة لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم؛ بسبب إلغاء الرحلات الجوية إلى جانب انتهاء تأشيراتهم؛ قد غادروا خلال الأسبوعين الماضيين إلى بلدانهم، بعد أن استفادوا من قرار إعفائهم من القيود المتعلقة بإجراءات السفر والعودة إلى بلدانهم.

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