قريباً في الأسواق.. جهاز محمول للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة

إنتاج روسي ياباني مشترك

كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن جهازًا روسيًا يابانيًا مشتركًا لكشف فيروس كورونا خلال 30 دقيقة، سيطرح قريبًا في الأسواق العالمية.

وذكر الصندوق أنه يعمل على توحيد جهود الشركاء الروس والأجانب، من أجل التصدي المشترك لفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء في الصندوق السيادي الروسي، وافق على توظيف الاستثمارات في إنتاج جيل جديد من أنظمة تشخيص فيروس كورونا المستجد، طبقاً لـ (RT).

ويستخدم النظام الجديد أسلوب التشخيص الجزيئي المتساوي الحرارة SmartAmp، وهو لا يقل في دقته عن الطريقة المستخدمة حاليًا في الكشف عن كورونا، لكنه يفوقها بشكل كبير في سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرًا ثابتًا.

وجاءت هذه التكنولوجيا الجديدة، نتيجة للتعاون الناجح بين الشركات والعلماء من روسيا واليابان، فيما من المقرر إطلاقها بشكل شامل اعتبارًا من أبريل 2020.



والجهاز الجديد عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن استخدامها سواء في المستشفيات أو المؤسسات العامة كالمدارس والمكاتب والمطارات ومحطات القطار.



وهذه المنظومة الجديدة ستساعد في الكشف السريع عن المصابين، وبالتالي ستساعد في منع انتشار العدوى، وستساعد في علاج المرض في مراحله الأولى، وبالتالي تسريع عملية الشفاء منه.