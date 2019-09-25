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سجون الباحة تشارك نزلاءها فرحتهم باليوم الوطني

شملت الفعالية عروضًا شعبية وثقافية وتوعوية

احتفلت مديرية السجون بمنطقة الباحة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة"، بإدارة السجن العام بالمنطقة، تحت رعاية وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلوب النزلاء، وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه، فيما شارك الضيوف بكلمات تصف مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي.

وألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، كلمة رفع من خلالها باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون منطقة الباحة التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

وذكر العميد "القحطاني" أن اليوم الوطني ذكرى خالدة في نفوس الجميع، فبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة وحنكة قادة وملوك المملكة العربية السعودية وبصيرتهم الثاقبة؛ استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ، وتمكنوا بما يملكونه من مقومات الزعامة والقيادة من أن يجعلوا من هذه البلاد المترامية الأطراف دولة حديثة قوية تتمتع بأعلى مستويات التقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتمثل واحدة من القوى الساسية والاقتصادية والعسكرية العظمى على مستوى العالم، داعياً الله -عز وجلّ- أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة البناء لما فيه خير البلاد ورفاهية المواطن، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

واختتم الحفل بالفلكلور الشعبي بمشاركة النزلاء مع فرقة صدى الجنوب.

حضر الاحتفال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق الزهراني، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني مرعي القرني، وجمع من مدراء الدوائر الحكومية بمنطقة الباحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سجون الباحة تشارك نزلاءها فرحتهم باليوم الوطني
سبق

احتفلت مديرية السجون بمنطقة الباحة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة"، بإدارة السجن العام بالمنطقة، تحت رعاية وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلوب النزلاء، وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه، فيما شارك الضيوف بكلمات تصف مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي.

وألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، كلمة رفع من خلالها باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون منطقة الباحة التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

وذكر العميد "القحطاني" أن اليوم الوطني ذكرى خالدة في نفوس الجميع، فبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة وحنكة قادة وملوك المملكة العربية السعودية وبصيرتهم الثاقبة؛ استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ، وتمكنوا بما يملكونه من مقومات الزعامة والقيادة من أن يجعلوا من هذه البلاد المترامية الأطراف دولة حديثة قوية تتمتع بأعلى مستويات التقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتمثل واحدة من القوى الساسية والاقتصادية والعسكرية العظمى على مستوى العالم، داعياً الله -عز وجلّ- أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة البناء لما فيه خير البلاد ورفاهية المواطن، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

واختتم الحفل بالفلكلور الشعبي بمشاركة النزلاء مع فرقة صدى الجنوب.

حضر الاحتفال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق الزهراني، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني مرعي القرني، وجمع من مدراء الدوائر الحكومية بمنطقة الباحة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:44 PM

سجون الباحة تشارك نزلاءها فرحتهم باليوم الوطني

شملت الفعالية عروضًا شعبية وثقافية وتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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احتفلت مديرية السجون بمنطقة الباحة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة"، بإدارة السجن العام بالمنطقة، تحت رعاية وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلوب النزلاء، وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه، فيما شارك الضيوف بكلمات تصف مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي.

وألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، كلمة رفع من خلالها باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون منطقة الباحة التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

وذكر العميد "القحطاني" أن اليوم الوطني ذكرى خالدة في نفوس الجميع، فبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة وحنكة قادة وملوك المملكة العربية السعودية وبصيرتهم الثاقبة؛ استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ، وتمكنوا بما يملكونه من مقومات الزعامة والقيادة من أن يجعلوا من هذه البلاد المترامية الأطراف دولة حديثة قوية تتمتع بأعلى مستويات التقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتمثل واحدة من القوى الساسية والاقتصادية والعسكرية العظمى على مستوى العالم، داعياً الله -عز وجلّ- أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة البناء لما فيه خير البلاد ورفاهية المواطن، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

واختتم الحفل بالفلكلور الشعبي بمشاركة النزلاء مع فرقة صدى الجنوب.

حضر الاحتفال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق الزهراني، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني مرعي القرني، وجمع من مدراء الدوائر الحكومية بمنطقة الباحة.

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