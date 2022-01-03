دانت مصر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكّل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

مصر تدين اختطاف ميليشيا الحوثي سفينة الشحن الإماراتية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-03 دانت مصر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكّل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 08:57 PM

مصر تدين اختطاف ميليشيا الحوثي سفينة الشحن الإماراتية أكدت أنه يعد خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر





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دانت مصر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكّل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.