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طريق الملك سعود بسكاكا يدخل مراحله الأخيرة

تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له

أوشكت أمانة منطقة الجوف على الانتهاء من تنفيذ طريق الملك سعود بمدينة سكاكا، والذي يعد نقلة نوعية للطرق الداخلية للمدينة.

يأتي هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي وجّه بسرعة إنجاز الطريق وبمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر تبدأ من ٢١ رمضان الماضي، ليكون الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له.

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طريق الملك سعود بسكاكا يدخل مراحله الأخيرة
سبق

أوشكت أمانة منطقة الجوف على الانتهاء من تنفيذ طريق الملك سعود بمدينة سكاكا، والذي يعد نقلة نوعية للطرق الداخلية للمدينة.

يأتي هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي وجّه بسرعة إنجاز الطريق وبمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر تبدأ من ٢١ رمضان الماضي، ليكون الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:52 PM

طريق الملك سعود بسكاكا يدخل مراحله الأخيرة

تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له

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مهنا التميمي - الجوف
0
543

أوشكت أمانة منطقة الجوف على الانتهاء من تنفيذ طريق الملك سعود بمدينة سكاكا، والذي يعد نقلة نوعية للطرق الداخلية للمدينة.

يأتي هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي وجّه بسرعة إنجاز الطريق وبمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر تبدأ من ٢١ رمضان الماضي، ليكون الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من عملية السفلتة النهائية له.

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