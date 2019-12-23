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"هدف": تأهيل 1500 شاب في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

ضمن برامج مدتها بين 4 و6 أشهر عبر الاستعانة بالخبرات العالمية

يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تدريب وتأهيل 1500 شاب وشابة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح "هدف" أنه يجري التنسيق مع الجهات الوطنية المتخصصة في تلك المجالات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج التدريبية والتأهيلية لاحقًا، مضيفًا أن البرامج التدريبية تتراوح مدتها بين 4 و6 أشهر، عبر الاستعانة بالخبرات العالمية في تلك التخصصات، من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في التخصصات الواعدة في سوق العمل، بالإضافة إلى توطين الخبرات التدريبية في تلك المجالات.

ويسعى "هدف" إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، ونسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، عبر تقديم عدد من برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين؛ حيث عقد الصندوق خلال الفترة الماضية عدة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشرفة على عدة قطاعات واعدة في سوق العمل، لتمكين ودعم توطين تلك القطاعات الاقتصادية، بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وفي سياق متصل؛ جدد الصندوق دعوته، لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة والتعرف على برامجه وخدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، أو زيارة الموقع الإلكتروني Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .

تنمية الموارد البشرية هدف تدريب وتأهيل سوق العمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": تأهيل 1500 شاب في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
سبق

يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تدريب وتأهيل 1500 شاب وشابة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح "هدف" أنه يجري التنسيق مع الجهات الوطنية المتخصصة في تلك المجالات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج التدريبية والتأهيلية لاحقًا، مضيفًا أن البرامج التدريبية تتراوح مدتها بين 4 و6 أشهر، عبر الاستعانة بالخبرات العالمية في تلك التخصصات، من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في التخصصات الواعدة في سوق العمل، بالإضافة إلى توطين الخبرات التدريبية في تلك المجالات.

ويسعى "هدف" إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، ونسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، عبر تقديم عدد من برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين؛ حيث عقد الصندوق خلال الفترة الماضية عدة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشرفة على عدة قطاعات واعدة في سوق العمل، لتمكين ودعم توطين تلك القطاعات الاقتصادية، بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وفي سياق متصل؛ جدد الصندوق دعوته، لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة والتعرف على برامجه وخدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، أو زيارة الموقع الإلكتروني Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:40 PM

"هدف": تأهيل 1500 شاب في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

ضمن برامج مدتها بين 4 و6 أشهر عبر الاستعانة بالخبرات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تدريب وتأهيل 1500 شاب وشابة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح "هدف" أنه يجري التنسيق مع الجهات الوطنية المتخصصة في تلك المجالات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج التدريبية والتأهيلية لاحقًا، مضيفًا أن البرامج التدريبية تتراوح مدتها بين 4 و6 أشهر، عبر الاستعانة بالخبرات العالمية في تلك التخصصات، من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في التخصصات الواعدة في سوق العمل، بالإضافة إلى توطين الخبرات التدريبية في تلك المجالات.

ويسعى "هدف" إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، ونسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، عبر تقديم عدد من برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين؛ حيث عقد الصندوق خلال الفترة الماضية عدة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشرفة على عدة قطاعات واعدة في سوق العمل، لتمكين ودعم توطين تلك القطاعات الاقتصادية، بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وفي سياق متصل؛ جدد الصندوق دعوته، لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة والتعرف على برامجه وخدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، أو زيارة الموقع الإلكتروني Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .

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