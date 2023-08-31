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الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات

حظر سفر الأشخاص الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.

وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.

ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.

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الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات
سبق

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.

وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.

ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
06:45 PM

الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات

حظر سفر الأشخاص الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.

وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.

ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.

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