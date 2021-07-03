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"الصحة": تسجيل 1148 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1222 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 يوليو 2021، تسجيل 1148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 491612 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1222 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 471550 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12199 والحالات الحرجة 1364 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 1148 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1222 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 يوليو 2021، تسجيل 1148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 491612 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1222 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 471550 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12199 والحالات الحرجة 1364 حالة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:38 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:05 AM

"الصحة": تسجيل 1148 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1222 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
11,535

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 يوليو 2021، تسجيل 1148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 491612 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1222 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 471550 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12199 والحالات الحرجة 1364 حالة.

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