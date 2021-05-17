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بعد الزحام.. لقطات تليفزيونية تُظهر ضعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

بعد قرار رفع الإغلاق عن حركة سفر المواطنين للخارج بدءًا من اليوم

أظهرت لقطات تلفزيونية ضَعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بعد قرار وزارة الداخلية الذي صدر فجر اليوم بالسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وأكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو محصنين متعافين.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية مَشاهد من جسر الملك الفهد تُظهر حركة المسافرين بنسبة ضعيفة مقارنة ببدء السماح بالسفر فجر اليوم، كما نقلت مراسلة القناة أن الحركة لم تتوقف من الجانب التجاري منذ بداية الجائحة، كما لم تتوقف حركة المسافرين للفئات المستثناة؛ حيث كان يبلغ عدد المسافرين حوالى ألف مسافر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت السماح بالسفر بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا اليوم، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

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بعد الزحام.. لقطات تليفزيونية تُظهر ضعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد
سبق

أظهرت لقطات تلفزيونية ضَعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بعد قرار وزارة الداخلية الذي صدر فجر اليوم بالسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وأكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو محصنين متعافين.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية مَشاهد من جسر الملك الفهد تُظهر حركة المسافرين بنسبة ضعيفة مقارنة ببدء السماح بالسفر فجر اليوم، كما نقلت مراسلة القناة أن الحركة لم تتوقف من الجانب التجاري منذ بداية الجائحة، كما لم تتوقف حركة المسافرين للفئات المستثناة؛ حيث كان يبلغ عدد المسافرين حوالى ألف مسافر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت السماح بالسفر بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا اليوم، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:53 AM

بعد الزحام.. لقطات تليفزيونية تُظهر ضعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

بعد قرار رفع الإغلاق عن حركة سفر المواطنين للخارج بدءًا من اليوم

A A A
حامد العلي - الدمام
13
33,572

أظهرت لقطات تلفزيونية ضَعف حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بعد قرار وزارة الداخلية الذي صدر فجر اليوم بالسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وأكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو محصنين متعافين.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية مَشاهد من جسر الملك الفهد تُظهر حركة المسافرين بنسبة ضعيفة مقارنة ببدء السماح بالسفر فجر اليوم، كما نقلت مراسلة القناة أن الحركة لم تتوقف من الجانب التجاري منذ بداية الجائحة، كما لم تتوقف حركة المسافرين للفئات المستثناة؛ حيث كان يبلغ عدد المسافرين حوالى ألف مسافر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت السماح بالسفر بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا اليوم، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًّا كانت وجهتهم.

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