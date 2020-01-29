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مدير "هيئة نجران" يتفقد العمل الميداني ويلتقي عدداً من المسؤولين

وجه بتقديم النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل الميداني والتوعوي بمحافظة شرورة ومركز هيئة الوديعة.

كما زار "القحطاني" محافظ شرورة إبراهيم عاطف الشهري، و رئيس مركز الوديعة عامر الصيعري، والتقى برئيس النيابة العامة بشرورة الشيخ فهد بن محمد السبيعي.

و تفقد "القحطاني " أقسام الهيئة والمركز واطلع على محتوياته وما يقدمه من خدمات توعوية ووقائية.

والتقى خلال الجولة بمنسوبي الهيئة ووجه بأهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقةكما تفقد القحطاني المكتب التوجيهي بالوديعة.

يشار إلى أن الرئيس العام للهيئات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - طاللب الفروع تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

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مدير "هيئة نجران" يتفقد العمل الميداني ويلتقي عدداً من المسؤولين
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل الميداني والتوعوي بمحافظة شرورة ومركز هيئة الوديعة.

كما زار "القحطاني" محافظ شرورة إبراهيم عاطف الشهري، و رئيس مركز الوديعة عامر الصيعري، والتقى برئيس النيابة العامة بشرورة الشيخ فهد بن محمد السبيعي.

و تفقد "القحطاني " أقسام الهيئة والمركز واطلع على محتوياته وما يقدمه من خدمات توعوية ووقائية.

والتقى خلال الجولة بمنسوبي الهيئة ووجه بأهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقةكما تفقد القحطاني المكتب التوجيهي بالوديعة.

يشار إلى أن الرئيس العام للهيئات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - طاللب الفروع تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:45 PM

مدير "هيئة نجران" يتفقد العمل الميداني ويلتقي عدداً من المسؤولين

وجه بتقديم النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل الميداني والتوعوي بمحافظة شرورة ومركز هيئة الوديعة.

كما زار "القحطاني" محافظ شرورة إبراهيم عاطف الشهري، و رئيس مركز الوديعة عامر الصيعري، والتقى برئيس النيابة العامة بشرورة الشيخ فهد بن محمد السبيعي.

و تفقد "القحطاني " أقسام الهيئة والمركز واطلع على محتوياته وما يقدمه من خدمات توعوية ووقائية.

والتقى خلال الجولة بمنسوبي الهيئة ووجه بأهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقةكما تفقد القحطاني المكتب التوجيهي بالوديعة.

يشار إلى أن الرئيس العام للهيئات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - طاللب الفروع تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

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