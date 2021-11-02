ترقى الموظف عبد الرحمن بن حسين راجحي، إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
كما استقبل "راجحي" بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات.
"الراجحي" إلى المرتبة التاسعة بمالية جازان
ترقى الموظف عبد الرحمن بن حسين راجحي، إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
كما استقبل "راجحي" بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات.
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"الراجحي" إلى المرتبة التاسعة بمالية جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-02
ترقى الموظف عبد الرحمن بن حسين راجحي، إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:46 PM
"الراجحي" إلى المرتبة التاسعة بمالية جازان
ترقى الموظف عبد الرحمن بن حسين راجحي، إلى المرتبة التاسعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
كما استقبل "راجحي" بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات.
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