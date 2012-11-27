الضباب يعانق مرتفعات الهدا والشفا بالطائف

الجهات الأمنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

عانق الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبًا برذاذ المطر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.