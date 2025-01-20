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فى الحفل الثالث لموسم السباقات.. تتويج 5 فائزين بميدان فروسية المدينة

300 ألف ريال للجياد "لحيف الخالدية" و"خولاني" و"متفق"

انطلق مساء أمس الأول الحفل الثالث من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها من داخل المدينة المنورة ومن خارجها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.

وكانت الخيل العربية قد شاركت في جميع الدراجات في الشوط الأول، الذي انطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "لحيف الخالدية" للمالك عبدالله آل سعد، على مسافة 2000 متر، أما الشوط الثاني المخصّص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "خولاني"، للمالك إسطبل صالح حسن الزعبي، قطع مسافة 1200 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 100 ألف ريال، فقد فاز الجواد "متفق" للمالك صالح الحمد، وذلك على مسافة 1400 متر.

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ1400 متر، فاز بها الجواد "اللويصق" للمالك تركي بن نايف الذويبي، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "ورد السعودية"، للمالك إبراهيم العنزي على المسافة 1600 متر.

المدينة المنورة ميدان فروسية المدينة سباقات الفروسية ملاك الخيل

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فى الحفل الثالث لموسم السباقات.. تتويج 5 فائزين بميدان فروسية المدينة
سبق

انطلق مساء أمس الأول الحفل الثالث من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها من داخل المدينة المنورة ومن خارجها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.

وكانت الخيل العربية قد شاركت في جميع الدراجات في الشوط الأول، الذي انطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "لحيف الخالدية" للمالك عبدالله آل سعد، على مسافة 2000 متر، أما الشوط الثاني المخصّص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "خولاني"، للمالك إسطبل صالح حسن الزعبي، قطع مسافة 1200 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 100 ألف ريال، فقد فاز الجواد "متفق" للمالك صالح الحمد، وذلك على مسافة 1400 متر.

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ1400 متر، فاز بها الجواد "اللويصق" للمالك تركي بن نايف الذويبي، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "ورد السعودية"، للمالك إبراهيم العنزي على المسافة 1600 متر.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:59 PM

فى الحفل الثالث لموسم السباقات.. تتويج 5 فائزين بميدان فروسية المدينة

300 ألف ريال للجياد "لحيف الخالدية" و"خولاني" و"متفق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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انطلق مساء أمس الأول الحفل الثالث من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها من داخل المدينة المنورة ومن خارجها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.

وكانت الخيل العربية قد شاركت في جميع الدراجات في الشوط الأول، الذي انطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "لحيف الخالدية" للمالك عبدالله آل سعد، على مسافة 2000 متر، أما الشوط الثاني المخصّص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "خولاني"، للمالك إسطبل صالح حسن الزعبي، قطع مسافة 1200 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات، وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 100 ألف ريال، فقد فاز الجواد "متفق" للمالك صالح الحمد، وذلك على مسافة 1400 متر.

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ1400 متر، فاز بها الجواد "اللويصق" للمالك تركي بن نايف الذويبي، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "ورد السعودية"، للمالك إبراهيم العنزي على المسافة 1600 متر.

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