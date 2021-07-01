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الأردن.. المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة في "قضية الفتنة"

الحكم متوقع خلال أسبوع

أفاد محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن، أن محكمة عسكرية رفضت اليوم (الخميس)، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقًا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

ونقلت "رويترز" عن المحامي، أن الحكم متوقع خلال أسبوع بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل الشهود.

وكان المحامي محمد العفيف قد ذكر أمس أن الأمير حمزة بن الحسين من بين الشهود الذين سيطلب فريق الدفاع عن المتهمين حضورهم للإدلاء بشهاداتهم.

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الأردن.. المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة في "قضية الفتنة"
سبق

أفاد محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن، أن محكمة عسكرية رفضت اليوم (الخميس)، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقًا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

ونقلت "رويترز" عن المحامي، أن الحكم متوقع خلال أسبوع بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل الشهود.

وكان المحامي محمد العفيف قد ذكر أمس أن الأمير حمزة بن الحسين من بين الشهود الذين سيطلب فريق الدفاع عن المتهمين حضورهم للإدلاء بشهاداتهم.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
04:27 PM

الأردن.. المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة في "قضية الفتنة"

الحكم متوقع خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن، أن محكمة عسكرية رفضت اليوم (الخميس)، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقًا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

ونقلت "رويترز" عن المحامي، أن الحكم متوقع خلال أسبوع بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل الشهود.

وكان المحامي محمد العفيف قد ذكر أمس أن الأمير حمزة بن الحسين من بين الشهود الذين سيطلب فريق الدفاع عن المتهمين حضورهم للإدلاء بشهاداتهم.

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