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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني

بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا"

طالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية بنقله من سجن بالمارش الذي يقبع فيه إلى حجر منزلي؛ لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.
وطلب محاموه من السلطات البريطانية نقله إلى حجر منزلي خارج السجن؛ لأن حياته في خطر أصلاً؛ بسبب المرض.

مؤسس موقع ويكيليكس

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محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني
سبق

طالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية بنقله من سجن بالمارش الذي يقبع فيه إلى حجر منزلي؛ لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.
وطلب محاموه من السلطات البريطانية نقله إلى حجر منزلي خارج السجن؛ لأن حياته في خطر أصلاً؛ بسبب المرض.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:56 PM

محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني

بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية بنقله من سجن بالمارش الذي يقبع فيه إلى حجر منزلي؛ لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.
وطلب محاموه من السلطات البريطانية نقله إلى حجر منزلي خارج السجن؛ لأن حياته في خطر أصلاً؛ بسبب المرض.

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