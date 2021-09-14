النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجاسر" يشكر القيادة على قرار تولي "الموانئ" البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الموانئ وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لاستقبال السفن السياحية البحرية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.


وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل دؤوب وحثيث على تنفيذ الخطط المعتمدة، نحو تطوير شبكة الموانئ السعودية، بما في ذلك المبادرات الطموحة في القطاع السياحي، عبر تطوير البنى التحتية، وإنشاء أرصفة جديدة في مختلف الموانئ البحرية بالمملكة، وتطوير صالات مخصصة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات رفيعة ومتكاملة بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجاسر" يشكر القيادة على قرار تولي "الموانئ" البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية
سبق

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الموانئ وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لاستقبال السفن السياحية البحرية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.


وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل دؤوب وحثيث على تنفيذ الخطط المعتمدة، نحو تطوير شبكة الموانئ السعودية، بما في ذلك المبادرات الطموحة في القطاع السياحي، عبر تطوير البنى التحتية، وإنشاء أرصفة جديدة في مختلف الموانئ البحرية بالمملكة، وتطوير صالات مخصصة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات رفيعة ومتكاملة بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية .

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:22 PM

"الجاسر" يشكر القيادة على قرار تولي "الموانئ" البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,023

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الموانئ وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لاستقبال السفن السياحية البحرية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.


وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل دؤوب وحثيث على تنفيذ الخطط المعتمدة، نحو تطوير شبكة الموانئ السعودية، بما في ذلك المبادرات الطموحة في القطاع السياحي، عبر تطوير البنى التحتية، وإنشاء أرصفة جديدة في مختلف الموانئ البحرية بالمملكة، وتطوير صالات مخصصة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات رفيعة ومتكاملة بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة