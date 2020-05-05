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"ثلاثاء ماطر" بالباحة وعسير.. "تدني مدى الرؤية" قاسم مشترك

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 12 صباح يوم غد.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٩ مساءً بمشيئة الله، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

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"ثلاثاء ماطر" بالباحة وعسير.. "تدني مدى الرؤية" قاسم مشترك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 12 صباح يوم غد.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٩ مساءً بمشيئة الله، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:44 PM

"ثلاثاء ماطر" بالباحة وعسير.. "تدني مدى الرؤية" قاسم مشترك

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 12 صباح يوم غد.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٩ مساءً بمشيئة الله، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

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