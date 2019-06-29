يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
"السلمي" مديرًا للسلامة بمطار جدة
يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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"السلمي" مديرًا للسلامة بمطار جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-29
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:54 PM
"السلمي" مديرًا للسلامة بمطار جدة
يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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