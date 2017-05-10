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الجزائر.. 8 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 502 والإصابات 5723 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723.
قال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن 132 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678.

ووفق روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بالعدوى.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. 8 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723.
قال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن 132 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678.

ووفق روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بالعدوى.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:34 PM

الجزائر.. 8 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 502 والإصابات 5723 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723.
قال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن 132 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678.

ووفق روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بالعدوى.

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