"العواد" يبحث مع نائب رئيس بعثة أمريكا سبل التعاون في حقوق الإنسان.

استعرض جهود المملكة في حمايتها وتعزيزها والتطورات التي تشهدها

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه بالرياض اليوم، نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى المملكة الدكتور برايان شوت، وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض "العواد" جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.