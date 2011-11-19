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متحدث التحالف: استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعناصر المليشيا الحوثية في صعدة

مهاجمة منصة إطلاق صواريخ للانقلابيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعدد 4 من عناصر المليشيا الحوثية في صعدة، ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ للمليشيا الحوثية.

وأضاف "المالكي" أنه ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني، فجّر التحالف رشاشاً ثقيلاً لمليشيا الحوثي بـحجة، واستهدف ويهاجم إمدادات الحوثي في الحديدة، كما استهدف عربة نقل أسلحة وعناصر إرهابية من مليشيا الحوثي في الحديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التحالف: استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعناصر المليشيا الحوثية في صعدة
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعدد 4 من عناصر المليشيا الحوثية في صعدة، ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ للمليشيا الحوثية.

وأضاف "المالكي" أنه ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني، فجّر التحالف رشاشاً ثقيلاً لمليشيا الحوثي بـحجة، واستهدف ويهاجم إمدادات الحوثي في الحديدة، كما استهدف عربة نقل أسلحة وعناصر إرهابية من مليشيا الحوثي في الحديدة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
06:25 PM

متحدث التحالف: استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعناصر المليشيا الحوثية في صعدة

مهاجمة منصة إطلاق صواريخ للانقلابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم استهداف ومهاجمة مضاد للطائرات وعدد 4 من عناصر المليشيا الحوثية في صعدة، ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ للمليشيا الحوثية.

وأضاف "المالكي" أنه ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني، فجّر التحالف رشاشاً ثقيلاً لمليشيا الحوثي بـحجة، واستهدف ويهاجم إمدادات الحوثي في الحديدة، كما استهدف عربة نقل أسلحة وعناصر إرهابية من مليشيا الحوثي في الحديدة.

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