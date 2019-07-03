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"فيسبوك" تؤكد تعطل الوسائط في تطبيقاتها ومنها الواتس آب

قالت إنها تعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن

أكدت شركة "فيسبوك" تعطل تحميل وإرسال الوسائط بين مستخدمي تطبيقاتها ومنها “واتس آب وفيسبوك”، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها في أسرع وقت.


وتفصيلاً قالت الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا”.

وأضافت: “نأسف للمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

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"فيسبوك" تؤكد تعطل الوسائط في تطبيقاتها ومنها الواتس آب
سبق

أكدت شركة "فيسبوك" تعطل تحميل وإرسال الوسائط بين مستخدمي تطبيقاتها ومنها “واتس آب وفيسبوك”، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها في أسرع وقت.


وتفصيلاً قالت الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا”.

وأضافت: “نأسف للمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:39 PM

"فيسبوك" تؤكد تعطل الوسائط في تطبيقاتها ومنها الواتس آب

قالت إنها تعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
13,750

أكدت شركة "فيسبوك" تعطل تحميل وإرسال الوسائط بين مستخدمي تطبيقاتها ومنها “واتس آب وفيسبوك”، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها في أسرع وقت.


وتفصيلاً قالت الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا”.

وأضافت: “نأسف للمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

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