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"تقييم" تستعرض منجزاتها خلال 2021 وتعتمد الخطة التشغيلية للعام الجديد

خلال اجتماع مجلس الإدارة.. واختيار "المنديل" أمينًا عامًا للهيئة

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان.

استعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال عام 2021م، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2022م، كما عيّن المهندس فيصل بن بدر المنديل أميناً عاماً للهيئة.

وبهذه المناسبة، وجّه المهندس فيصل المنديل شكره لمجلس إدارة الهيئة ممثلًا برئيس المجلس وزير المالية، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون الحافز نحو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف الهيئة، وخدمة مهنة التقييم، وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

شغل المهندس فيصل المنديل منصب الأمين العام المكلف للهيئة منذ فبراير 2021، كما شغل عدة مناصب منها نائب الأمين العام، وقبلها المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال في "تقييم"، ومدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومدير إدارة إجراءات العمل في شركة علم، إضافة لعمله في شركة الاتصالات السعودية وشركة (BAE systems) وشركة (SBM).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقييم" تستعرض منجزاتها خلال 2021 وتعتمد الخطة التشغيلية للعام الجديد
سبق

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان.

استعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال عام 2021م، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2022م، كما عيّن المهندس فيصل بن بدر المنديل أميناً عاماً للهيئة.

وبهذه المناسبة، وجّه المهندس فيصل المنديل شكره لمجلس إدارة الهيئة ممثلًا برئيس المجلس وزير المالية، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون الحافز نحو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف الهيئة، وخدمة مهنة التقييم، وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

شغل المهندس فيصل المنديل منصب الأمين العام المكلف للهيئة منذ فبراير 2021، كما شغل عدة مناصب منها نائب الأمين العام، وقبلها المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال في "تقييم"، ومدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومدير إدارة إجراءات العمل في شركة علم، إضافة لعمله في شركة الاتصالات السعودية وشركة (BAE systems) وشركة (SBM).

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:50 PM

"تقييم" تستعرض منجزاتها خلال 2021 وتعتمد الخطة التشغيلية للعام الجديد

خلال اجتماع مجلس الإدارة.. واختيار "المنديل" أمينًا عامًا للهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان.

استعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال عام 2021م، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2022م، كما عيّن المهندس فيصل بن بدر المنديل أميناً عاماً للهيئة.

وبهذه المناسبة، وجّه المهندس فيصل المنديل شكره لمجلس إدارة الهيئة ممثلًا برئيس المجلس وزير المالية، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون الحافز نحو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف الهيئة، وخدمة مهنة التقييم، وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

شغل المهندس فيصل المنديل منصب الأمين العام المكلف للهيئة منذ فبراير 2021، كما شغل عدة مناصب منها نائب الأمين العام، وقبلها المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال في "تقييم"، ومدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومدير إدارة إجراءات العمل في شركة علم، إضافة لعمله في شركة الاتصالات السعودية وشركة (BAE systems) وشركة (SBM).

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