بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.