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بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة
سبق

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:08 AM

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,342

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

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