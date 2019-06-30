استمرار القبول بجامعة الملك خالد حتى 30 شوال

لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، الاستمرار في استقبال طلبات القبول لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، للعام الجامعي المقبل، حتى الـ30 من شوال الجاري، عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، ضرورة التقيد التام بخطوات القبول، لافتًا إلى تسلم ما يقارب 18 ألف طلب قبول حتى الآن.

وقال إن المتقدم يستطيع أثناء فترة القبول الدخول على الطلب والتعديل على الرغبات خلال التقديم، مضيفًا أن الجامعة حرصت على تطبيق آلية شرائح القبول عند تقديم الطلب؛ حيث لا يسمح للطالب إلا باختيار الرغبات التي من الممكن أن يتم قبوله فيها وفق المفاضلة؛ حرصًا من الجامعة على توجيه الطالب منذ مرحلة تقديم الطلب.

وأضاف "القرني" أن مواعيد الحصول على الرقم الجامعي ستعلن ابتداءً من إعلان مرشحي ومرشحات الدفعة الأولى في الخامس من ذي القعدة المقبل، وستعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لما تبقى من مقاعد البكالوريوس والدبلوم في التاسع من الشهر ذاته، ويجري طـرح ما تـبقى من المقاعد عن طريق خدمه القبول الفوري.

وأوضح "القرني" أن جميع عمليات وإجراءات القبول إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري، وستعلن نسب القبول في الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة بشكل شفاف بعد انتهاء كل مراحل القبول.

كما تدعو العمادة جميع المتقدمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم، وأرقام التواصل المعلنة دون مراجعة العمادة؛ لخدمتهم بشكل أفضل وأيسر.