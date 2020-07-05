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ليبيا تعلن تسجيل أعلى نسبة إصابة بكورونا 71 حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمركز، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

وقال المركز إنه تسلّم 497 عينة، لافتاً إلى تسجيل 28 حالة شفاء.

وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالات نشطة، و258 حالة شفاء، و27 حالة وفاة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تعلن تسجيل أعلى نسبة إصابة بكورونا 71 حالة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمركز، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

وقال المركز إنه تسلّم 497 عينة، لافتاً إلى تسجيل 28 حالة شفاء.

وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالات نشطة، و258 حالة شفاء، و27 حالة وفاة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
08:24 AM

ليبيا تعلن تسجيل أعلى نسبة إصابة بكورونا 71 حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمركز، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

وقال المركز إنه تسلّم 497 عينة، لافتاً إلى تسجيل 28 حالة شفاء.

وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالات نشطة، و258 حالة شفاء، و27 حالة وفاة.

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