سكاكا.. "أمطار الظهر" تغلق الطرق والأمانة تستنفر لتصريفها

دوريات الدفاع المدني تشرف على نقاط تجمع المياه

شهدت مدينة سكاكا أمطارًا غزيرة ظهر اليوم الاثنين، تسببت في إغلاق عدد من الطرق جراء ارتفاع منسوب المياه فيها.

وتقوم أمانة الجوف بتصريف مياه الأمطار في بعض الطرق بمدينة سكاكا بعد ارتفاع منسوب المياه فيها، مع تواجد مكثف لدوريات المرور التي تنظيم السير، وتواجد لدوريات الدفاع المدني التي تشرف على نقاط تجمع المياه.

"سبق" رصدت بعضًا من الطرق التي تعرضت لارتفاع منسوب المياه فيها.