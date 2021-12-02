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شاهد.. جاموسة هائجة ترعب الصينين والنهاية مأساوية

مَشاهد مروعة من ضربٍ وسحق وإصابات وإطلاق نار

مشاهد مروعة من ضرب وسحق وإصابات وإطلاق نار تَسببت بها جاموسة هائجة في شوارع أحد المدن جنوبي الصين، ولم تنته إلا عندما تدخلت قوة من الشرطة وأطلقت عليها الرصاص.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط مشاهد الحيوان الهارب بكاميرات السيارات والمراقبة، في شوارع مدينة يولين بمحافظة قوانغشي جنوبي الصين يوم 9 نوفمبر الماضي.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح خلال ثورة الهيجان المروع قبل أن تحاصر الشرطة الجاموسة وتقتلها بالرصاص.

ويُظهر الفيديو امرأة تنتظر على دراجتها النارية عند إشارة مرور في مفترق طرق.. وفجأة ظهرت جاموسة ونطحت المرأة بقوة وعنف، حتى أسقطتها من دراجتها على الأرض، وطارت خوذة الحماية من على رأسها، وقد حدث كل ذلك أمام سائقي السيارات وضباط المرور المصدومين.

وبعدها هربت الجاموسة بعيدًا، بينما فر المارة المذعورون من المنطقة.

وفي فيديو آخر، نشاهد الجاموسة وهي تدفع بقوة الباب الزجاجي لأحد المتاجر، وتدخل مسرعة، ويظهر رجل وهو يراقب بذعر الجاموسة الهائجة وهي تعيث في المكان، وتعود بعد ثوان مسرعة ومندفعة بقوة نحو الباب؛ حيث يمكن رؤية الرجل وهو يهرب من طريقها.

يُظهر الجزء الأخير من الفيديو، دوريةً خاصةً تابعة لشرطة المرور في المدينة وهي تحيط بجثة الجاموسة بعدما اضطر ضباط الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى ولكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وحسب الشرطة؛ فإن الجاموسة قد هربت من عربة نقل ماشية، كانت تفرغ حمولتها في متجر لحوم قريب.. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

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شاهد.. جاموسة هائجة ترعب الصينين والنهاية مأساوية
سبق

مشاهد مروعة من ضرب وسحق وإصابات وإطلاق نار تَسببت بها جاموسة هائجة في شوارع أحد المدن جنوبي الصين، ولم تنته إلا عندما تدخلت قوة من الشرطة وأطلقت عليها الرصاص.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط مشاهد الحيوان الهارب بكاميرات السيارات والمراقبة، في شوارع مدينة يولين بمحافظة قوانغشي جنوبي الصين يوم 9 نوفمبر الماضي.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح خلال ثورة الهيجان المروع قبل أن تحاصر الشرطة الجاموسة وتقتلها بالرصاص.

ويُظهر الفيديو امرأة تنتظر على دراجتها النارية عند إشارة مرور في مفترق طرق.. وفجأة ظهرت جاموسة ونطحت المرأة بقوة وعنف، حتى أسقطتها من دراجتها على الأرض، وطارت خوذة الحماية من على رأسها، وقد حدث كل ذلك أمام سائقي السيارات وضباط المرور المصدومين.

وبعدها هربت الجاموسة بعيدًا، بينما فر المارة المذعورون من المنطقة.

وفي فيديو آخر، نشاهد الجاموسة وهي تدفع بقوة الباب الزجاجي لأحد المتاجر، وتدخل مسرعة، ويظهر رجل وهو يراقب بذعر الجاموسة الهائجة وهي تعيث في المكان، وتعود بعد ثوان مسرعة ومندفعة بقوة نحو الباب؛ حيث يمكن رؤية الرجل وهو يهرب من طريقها.

يُظهر الجزء الأخير من الفيديو، دوريةً خاصةً تابعة لشرطة المرور في المدينة وهي تحيط بجثة الجاموسة بعدما اضطر ضباط الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى ولكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وحسب الشرطة؛ فإن الجاموسة قد هربت من عربة نقل ماشية، كانت تفرغ حمولتها في متجر لحوم قريب.. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:51 PM

شاهد.. جاموسة هائجة ترعب الصينين والنهاية مأساوية

مَشاهد مروعة من ضربٍ وسحق وإصابات وإطلاق نار

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أيمن حسن - الرياض
1
3,955

مشاهد مروعة من ضرب وسحق وإصابات وإطلاق نار تَسببت بها جاموسة هائجة في شوارع أحد المدن جنوبي الصين، ولم تنته إلا عندما تدخلت قوة من الشرطة وأطلقت عليها الرصاص.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط مشاهد الحيوان الهارب بكاميرات السيارات والمراقبة، في شوارع مدينة يولين بمحافظة قوانغشي جنوبي الصين يوم 9 نوفمبر الماضي.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح خلال ثورة الهيجان المروع قبل أن تحاصر الشرطة الجاموسة وتقتلها بالرصاص.

ويُظهر الفيديو امرأة تنتظر على دراجتها النارية عند إشارة مرور في مفترق طرق.. وفجأة ظهرت جاموسة ونطحت المرأة بقوة وعنف، حتى أسقطتها من دراجتها على الأرض، وطارت خوذة الحماية من على رأسها، وقد حدث كل ذلك أمام سائقي السيارات وضباط المرور المصدومين.

وبعدها هربت الجاموسة بعيدًا، بينما فر المارة المذعورون من المنطقة.

وفي فيديو آخر، نشاهد الجاموسة وهي تدفع بقوة الباب الزجاجي لأحد المتاجر، وتدخل مسرعة، ويظهر رجل وهو يراقب بذعر الجاموسة الهائجة وهي تعيث في المكان، وتعود بعد ثوان مسرعة ومندفعة بقوة نحو الباب؛ حيث يمكن رؤية الرجل وهو يهرب من طريقها.

يُظهر الجزء الأخير من الفيديو، دوريةً خاصةً تابعة لشرطة المرور في المدينة وهي تحيط بجثة الجاموسة بعدما اضطر ضباط الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة، أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى ولكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وحسب الشرطة؛ فإن الجاموسة قد هربت من عربة نقل ماشية، كانت تفرغ حمولتها في متجر لحوم قريب.. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

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