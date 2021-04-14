‫محافظ "وادي الدواسر" يقف على الجهود الأمنية أثناء تطبيق منع التجول

‫شدد على بذل جميع الجهود الضامنة لأمن وسلامة المواطن والمقيم

وقف محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، على سير عمل الجهات الأمنية المختلفة في تطبيق قرار منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، والذي اتخذته الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

‫وتفصيلاً، تفقد "المسعود" عدداً من النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة خلال ساعات منع التجول، حيث وقف على عمل القوة الخاصة لأمن الطرق، وقوة المهام والواجبات الخاصة، وشعبة المرور، وشرطة المحافظة، وقوة الطوارئ الخاصة.

‫وشدد المحافظ، خلال الجولة على حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- البالغ على بذل كافة الجهود التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً كافة الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومراكزها وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجوال.

‫وأشاد "المسعود" بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول والذي يعكس وعيهم وثقافتهم العالية والتزامهم بكافة توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية، داعياً الجميع إلى الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول والبقاء في منازلهم وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.