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"السديس" يحث العاملين بمشاريع الحرم على الجودة والإتقان

قال: لينعم قاصدو بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، المشروعات المقامة بالمسجد الحرام، واطلع على سير العمل في باب الملك عبدالعزيز.

وحثّ المهندسين والعاملين بالمشروع على تسريع وتيرة العمل والإنجاز مع الحرص على الجودة والإتقان، لينعم قاصدو بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على أداء مناسكهم.

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"السديس" يحث العاملين بمشاريع الحرم على الجودة والإتقان
سبق

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، المشروعات المقامة بالمسجد الحرام، واطلع على سير العمل في باب الملك عبدالعزيز.

وحثّ المهندسين والعاملين بالمشروع على تسريع وتيرة العمل والإنجاز مع الحرص على الجودة والإتقان، لينعم قاصدو بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على أداء مناسكهم.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:06 AM

"السديس" يحث العاملين بمشاريع الحرم على الجودة والإتقان

قال: لينعم قاصدو بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، المشروعات المقامة بالمسجد الحرام، واطلع على سير العمل في باب الملك عبدالعزيز.

وحثّ المهندسين والعاملين بالمشروع على تسريع وتيرة العمل والإنجاز مع الحرص على الجودة والإتقان، لينعم قاصدو بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على أداء مناسكهم.

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