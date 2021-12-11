أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
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"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11
11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
04:58 PM
"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة
أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
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142 مليون ..
20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,663
38 مليار ..
23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..
30 يناير
15,387
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