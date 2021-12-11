أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 04:58 PM

"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة





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أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.