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شاهد.. "سبق" تحصل على صور لزوارق العمل الإرهابي في بحر العرب جنوب ميناء "نشطون"

"المالكي" يؤكد استمرار العمل لتحييد العمليات الإرهابية والتهديدات البحرية

رصدت صور حصلت عليها "سبق"، لحظة إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب جنوب ميناء نشطون اليمني عبر زوارق.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، وبمسافة ٩٠ ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأوضح العقيد "المالكي" أن "محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (٣ مارس ٢٠٢٠م) عند الساعة (١٤:٣٩) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (٤) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول، الذي يتم التحكم به من بعد".

وأضاف العقيد "المالكي": إن "التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي، مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضايق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز".

وأكد العقيد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة، لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما دعت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

عمل إرهابي قوات التحالف ناقلة نفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سبق" تحصل على صور لزوارق العمل الإرهابي في بحر العرب جنوب ميناء "نشطون"
سبق

رصدت صور حصلت عليها "سبق"، لحظة إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب جنوب ميناء نشطون اليمني عبر زوارق.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، وبمسافة ٩٠ ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأوضح العقيد "المالكي" أن "محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (٣ مارس ٢٠٢٠م) عند الساعة (١٤:٣٩) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (٤) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول، الذي يتم التحكم به من بعد".

وأضاف العقيد "المالكي": إن "التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي، مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضايق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز".

وأكد العقيد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة، لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما دعت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:59 PM

شاهد.. "سبق" تحصل على صور لزوارق العمل الإرهابي في بحر العرب جنوب ميناء "نشطون"

"المالكي" يؤكد استمرار العمل لتحييد العمليات الإرهابية والتهديدات البحرية

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محمد المواسي - جازان
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6,922

رصدت صور حصلت عليها "سبق"، لحظة إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب جنوب ميناء نشطون اليمني عبر زوارق.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، وبمسافة ٩٠ ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأوضح العقيد "المالكي" أن "محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (٣ مارس ٢٠٢٠م) عند الساعة (١٤:٣٩) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (٤) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول، الذي يتم التحكم به من بعد".

وأضاف العقيد "المالكي": إن "التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي، مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضايق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز".

وأكد العقيد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة، لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما دعت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

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